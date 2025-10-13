Isaac Schmidt verlässt Nati vorzeitig

Rechtsverteidiger Isaac Schmidt verlässt die Schweizer Nati vorzeitig. Eine Nachnominierung gibt es nicht.

Der Werder-Profi hat einen Schlag auf den rechten Fuss erhalten und ist deshalb am Montagabend in Slowenien nicht dabei. Nati-Coach Murat Yakin hat sich entschieden, keinen Spieler mehr zu holen. Mit Zachary Athekame stiess bereits ein Verteidiger zum Team. Hinten rechts könnte neben Stammkraft Silvan Widmer auch Luca Jaquez auflaufen.

Ob Schmidt auch bei seinem Klub pausieren muss, ist unklar.

psc 13 Oktober, 2025 09:05