Manuel Akanji kehrt gegen Spanien ins Team zurück

Der zuletzt noch angeschlagene Nati-Verteidiger Manuel Akanji wird gegen Spanien auf den Platz zurückkehren.

Dies kündigt Nati-Trainer Murat Yakin vor dem Spiel gegen die Iberer an. Noch offen sei, ob der Dortmunder Verteidiger in der Startelf stehen wird oder im Laufe des Spiels eingewechselt wird. Ob Nico Elvedi wieder spielen kann, ist offen. Er kehrt am Mittwoch aber ins Mannschaftstraining zurück und könnte ebenfalls eine Option sein.

Bei der 0:4-Niederlage gegen Portugal verteidigten Fabian Schär und Fabian Frei in der zentralen Abwehr. Schär wird gegen Spanien wegen einer Gelbsperre nicht zur Verfügung stehen.

psc 8 Juni, 2022 10:54