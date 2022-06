Nati-Schock: Ruben Vargas verletzt sich beim Aufwärmen

Der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas kann die Partie gegen Portugal nicht bestreiten. Der 23-Jährige verletzt sich beim Warmmachen.

Es geschieht bei einem Sprint: Vargas muss diesen mit schmerzverzerrtem Gesicht abbrechen. Der Augsburg-Profi greift sich sofort an den Oberschenkel und wird schliesslich gestützt von Staffmitgliedern vom Platz getragen. Der Stürmer hätte gegen Portugal eigentlich in der Startelf gestanden, muss wegen der Blessur aber passen. Für ihn rückt Jordan Lotomba in die Mannschaft.

psc 5 Juni, 2022 20:48