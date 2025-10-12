Schweiz vor entscheidendem Spiel: Keine Feierpläne trotz guter Ausgangslage

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin zeigt sich trotz der guten Chancen auf die WM-Qualifikation zurückhaltend. Er lobt die Mannschaft für die starke Umsetzung ihres taktischen Plans und den kollektiv geprägten Fußball, der sogar gegen starke Gegner effektiv ist.

Für das bevorstehende Spiel gegen Slowenien betont Yakin jedoch: „Es braucht auch Glück, was wir letzten Herbst nicht hatten. Wir müssen das Glück erzwingen und viel Aufwand betreiben.“ Dabei übernimmt auch er selbst Verantwortung für die intensive Vorbereitung.​

Party-Pläne bei einer möglichen Qualifikation gibt es dabei nicht. Yakin stellt klar, dass der Fokus ausschliesslich auf dem Spiel liege und man ambitioniert weiterarbeiten wolle. „Wir haben uns die Mentalität gesetzt, von Spiel zu Spiel zu schauen. Unsere Ausgangslage ist gut, aber wir dürfen uns nicht zu viele Gedanken machen“, so Yakin.​

Offensivspieler Vargas ergänzt, dass man sich auf den Sieg und die Qualifikation konzentriere, denn ein Erfolg gegen Slowenien am Montagabend würde die Schweiz endgültig für die WM 2026 qualifizieren. Der Druck sei spürbar, doch die Mannschaft sei bereit, diesen Weg weiterzugehen und alles für das Ziel zu geben.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 16:07