Tor nach 57 Sekunden: Seferovic stellt Rekord in der Nations League auf

Lediglich 57 Sekunden dauerte es, ehe Haris Seferovic im Stade de Genève den Ball im Netz versenkte. Am Ende gelang es der Nati, das 1:0 zu verteidigen – und Portugal zu besiegen. Das Tor von Seferovic war zugleich das bislang schnellste in der Nations League erzielte.

RECORD! Haris Seferović's goal against Portugal was timed at 57 seconds, becoming the quickest-ever in the Nations League 👏#NationsLeague pic.twitter.com/IoFAVLGUQA

— UEFA Nations League (@EURO2024) June 12, 2022