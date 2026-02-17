Granit Xhaka meldet sich bei Sunderland bald auf dem Platz zurück

Wegen einer Verletzung am Sprunggelenk hat der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka die letzten vier Premier League-Partien und weitere Spiele in den Pokalwettbewerben von Sunderland verpasst. Bald will der 33-Jährige jedoch wieder auf dem Platz stehen.

Dies kündigte der Mittelfeldprofi vor dem 1:0-Minisieg im FA Cup gegen Zweitligist Oxford United am vergangenen Wochenende an. Wie lange Xhaka noch ausfallen wird, kommunizieren weder er noch sein Arbeitgeber. Immerhin scheint das Problem nicht (mehr) allzu gravierend zu sein.

Die Black Cats wünschen sich ihren Kapitän sehnlichst zurück auf dem Platz: Ohne ihn lief es zuletzt in der Liga nicht mehr nach Wunsch. Aus vier Partien resultierte nur noch ein Sieg. Deshalb ist Sunderland auch vom zwischenzeitlich 4. auf den 11. Platz abgerutscht. Für den Aufsteiger ist dies aber immer noch eine ansehnliche Platzierung. Mit Xhaka auf dem Rasen soll es sogar wieder nach oben gehen.