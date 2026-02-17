SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verletzung am Sprunggelenk

Granit Xhaka meldet sich bei Sunderland bald auf dem Platz zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 16:37
Granit Xhaka meldet sich bei Sunderland bald auf dem Platz zurück

Wegen einer Verletzung am Sprunggelenk hat der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka die letzten vier Premier League-Partien und weitere Spiele in den Pokalwettbewerben von Sunderland verpasst. Bald will der 33-Jährige jedoch wieder auf dem Platz stehen.

Dies kündigte der Mittelfeldprofi vor dem 1:0-Minisieg im FA Cup gegen Zweitligist Oxford United am vergangenen Wochenende an. Wie lange Xhaka noch ausfallen wird, kommunizieren weder er noch sein Arbeitgeber. Immerhin scheint das Problem nicht (mehr) allzu gravierend zu sein.

Die Black Cats wünschen sich ihren Kapitän sehnlichst zurück auf dem Platz: Ohne ihn lief es zuletzt in der Liga nicht mehr nach Wunsch. Aus vier Partien resultierte nur noch ein Sieg. Deshalb ist Sunderland auch vom zwischenzeitlich 4. auf den 11. Platz abgerutscht. Für den Aufsteiger ist dies aber immer noch eine ansehnliche Platzierung. Mit Xhaka auf dem Rasen soll es sogar wieder nach oben gehen.

Mehr Dazu
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft
Mehr entdecken
Verletzung am Sprunggelenk

Granit Xhaka meldet sich bei Sunderland bald auf dem Platz zurück

17.02.2026 - 16:37
Wechsel perfekt

Der FC Basel bestätigt den Transfer von Nati-Verteidiger Becir Omeragic

16.02.2026 - 17:44
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda spielt sich fest, zweiter Sieg in Folge für Miro Muheim

14.02.2026 - 18:02
Nach zähen Verhandlungen

Es klappt: Der FC Basel schnappt sich Becir Omeragic

13.02.2026 - 14:02
In Leeds

Murat Yakin hat Noah Okafor zu Versöhnungs-Gespräch getroffen

12.02.2026 - 13:02
Montpellier blockt ab

FC Basel scheitert mit Bemühungen um Nati-Verteidiger Omeragic vorerst

11.02.2026 - 16:01
Sperre

Nati-Star Johan Manzambi wird nach Platzverweis hart bestraft

10.02.2026 - 13:19
Schweizer Legionäre

Johan Manzambi fliegt mit glatt Rot, Miro Muheim gewinnt als Captain

7.02.2026 - 17:59
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft

7.02.2026 - 16:33
Trifft bei Sieg

Leeds-Sonderlob für Noah Okafor: «Eine seiner besten Leistungen»

7.02.2026 - 09:47