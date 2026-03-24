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Nach überstandener Verletzung

Murat Yakin gibt Granit Xhaka Pausen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 12:12
Murat Yakin gibt Granit Xhaka Pausen

Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka hat sich gerade erst von einer Verletzung am Sprunggelenk erholt. Dies hat auch Auswirkungen auf die anstehenden Testspiele.

Gegen Deutschland und Norwegen wird der 33-jährige Mittelfeldchef wohl nicht zweimal über 90 Minuten auf dem Platz stehen, wie Yakin bereits zu Beginn der Länderspielpause ankündigt. Gegenüber «Blick» sagt der Nati-Coach über Xhaka: «Ich habe einen intensiven Austausch mit Granit. Ich mache mir keine Sorgen, er kennt seinen Körper.» Yakin führt aus: «Wie lange er spielen wird, werden wir noch absprechen.»

Entscheidend sind nicht die Partien in Basel und Oslo in den kommenden Tagen, sondern jene in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer. Dort soll Xhaka unbedingt bei 100 Prozent sein. Zuletzt lief er in Sunderland aber schon wieder über 90 Minuten auf, was zeigt, dass er sich von seiner Blessur grundsätzlich erholt hat. Das Thema Belastungssteuerung ist aber beim jetzigen Nati-Zusammenzug aktuell.

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