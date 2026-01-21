SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Fenerbahçe Istanbul plant Tauschgeschäft für Mateta

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 09:11
Fenerbahçe richtet den Fokus auf Jean-Philippe Mateta. Nach einem Bericht der türkischen Zeitung «Fanatik» bereitet der Klub ein Angebot für den Stürmer von Crystal Palace vor, das über ein klassisches Ablösemodell hinausgehen soll.

Demnach steht ein Tauschgeschäft im Raum, bei dem Jayden Oosterwolde Teil des Deals wäre. Zusätzlich will Fenerbahçe eine Geldsumme anbieten. Offizielle Gespräche mit Crystal Palace sollen noch in dieser Woche aufgenommen werden. Der Premier-League-Klub fordert für den 28-jährigen Angreifer dem Bericht zufolge rund 40 Millionen Euro.

Fenerbahçe soll bereit sein, bis zu 35 Millionen Euro aufzubringen und hofft, die Differenz über den Spielertausch auszugleichen. Zudem soll Youssef En-Nesyri in Kürze abgeben werden, um weitere finanzielle Mittel freizumachen.

