Neuer Stürmer: Juventus Turin erzielt Fortschritte mit Kandidat

Juventus Turin durchforstet den Markt nach einem neuen Stürmer – und scheint in der Premier League fündig geworden zu sein.

Jean-Philippe Mateta scheint ein ziemlich konkretes Thema bei Juventus Turin zu sein. Gemäss «Sportmediaset» möchte der 28-Jährige noch im Januar zur Alten Dame wechseln. Fortschritte sind also erzielt worden, ein Abschluss des Geschäfts steht dennoch aus.

Mateta soll hinter den Kulissen bereits klargemacht haben, dass er seinen bei Crystal Palace 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Es besteht nach aktueller Auffassung zwar keine Not auf einen Transfer. Sollte Mateta diesen unbedingt durchdrücken wollen und der Preis stimmen, würden sich die Eagles wohl nicht verschliessen.

Thematisiert wird in diesem Fall sogar ein mögliches Tauschgeschäft. Der bei Juve bisher unglückliche Jonathan David könnte per Tausch auf die englische Insel wechseln. Ob das zu einem ernsthaften Thema wird, bleibt zunächst offen.

Manchester United soll sich ebenfalls mit Mateta beschäftigen, dazu wird Klubs aus den europäischen Top-5-Ligen immer mal wieder Interesse nachgesagt. Mateta kommt in der laufenden Saison auf acht Tore in 21 Spielen der Premier League.