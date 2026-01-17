SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Aus der Premier League

Neuer Stürmer: Juventus Turin erzielt Fortschritte mit Kandidat

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 17 Januar, 2026 11:49
Neuer Stürmer: Juventus Turin erzielt Fortschritte mit Kandidat

Juventus Turin durchforstet den Markt nach einem neuen Stürmer – und scheint in der Premier League fündig geworden zu sein.

Jean-Philippe Mateta scheint ein ziemlich konkretes Thema bei Juventus Turin zu sein. Gemäss «Sportmediaset» möchte der 28-Jährige noch im Januar zur Alten Dame wechseln. Fortschritte sind also erzielt worden, ein Abschluss des Geschäfts steht dennoch aus.

Mateta soll hinter den Kulissen bereits klargemacht haben, dass er seinen bei Crystal Palace 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Es besteht nach aktueller Auffassung zwar keine Not auf einen Transfer. Sollte Mateta diesen unbedingt durchdrücken wollen und der Preis stimmen, würden sich die Eagles wohl nicht verschliessen.

Thematisiert wird in diesem Fall sogar ein mögliches Tauschgeschäft. Der bei Juve bisher unglückliche Jonathan David könnte per Tausch auf die englische Insel wechseln. Ob das zu einem ernsthaften Thema wird, bleibt zunächst offen.

Manchester United soll sich ebenfalls mit Mateta beschäftigen, dazu wird Klubs aus den europäischen Top-5-Ligen immer mal wieder Interesse nachgesagt. Mateta kommt in der laufenden Saison auf acht Tore in 21 Spielen der Premier League.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Perin-Nachfolger gesucht

Juventus sucht neuen Torhüter und hat eine Shortlist erstellt
Bayern lauert

Abgang provoziert: Vlahovic fehlt beim Juve-Weihnachtsessen
Juventus im Gespräch

Theo Hernández will zurück nach Italien
An Nottingham verliehen

Juventus Turin erwägt drastischen Schritt bei Douglas Luiz
Mehr entdecken
Aus der Premier League

Neuer Stürmer: Juventus Turin erzielt Fortschritte mit Kandidat

17.01.2026 - 11:49
Verstärkung gesucht

Juventus hat zwei Aussenverteidiger mit Bayern-Bezug auf dem Schirm

14.01.2026 - 13:13
Nachgelegt

Juventus gibt das zweite Angebot für Federico Chiesa ab

13.01.2026 - 16:51
An Nottingham verliehen

Juventus Turin erwägt drastischen Schritt bei Douglas Luiz

11.01.2026 - 10:07
Abgang möglich

Juventus zeigt Interesse an Noussair Mazraoui

10.01.2026 - 13:58
Weiterer Abschied

Marcos Senesi steht vor Abschied von Bournemouth – Juventus interessiert

10.01.2026 - 13:23
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln

6.01.2026 - 15:54
Wunschstürmer

Juventus startet konkreten Vorstoss bei Federico Chiesa

5.01.2026 - 18:47
Tauschgeschäft

Juventus interessiert sich für Benficas Schjelderup

4.01.2026 - 18:04
4-5 Millionen Euro

Juventus hofft auf Schnäppchen bei Xaver Schlager

4.01.2026 - 15:36