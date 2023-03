Panikreaktion: Crystal Palace entlässt Patrick Vieira

Crystal Palace entlässt seinen Cheftrainer Patrick Vieira mit sofortiger Wirkung.

Damit reagieren die Londoner auf den negativen Lauf, in dem sich der Klub seit einiger Zeit befindet. In der Premier League resultierte seit neun Spielen kein Sieg. In dieser Phase wurden nur vier Punkte gezählt. Neben Vieira, der seit Juli 2021 im Amt war, verlassen auch die Staffmitglieder Osian Roberts, Kristian Wilson and Saïd Aïgoun den Verein.

Am Sonntag trifft Palace in der Premier League auf Arsenal. Die Suche nach einem neuen Coach läuft auf Hochtouren.

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023

psc 17 März, 2023 09:12