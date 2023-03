Perfekt: Roy Hodgson kehrt tatsächlich in die Premier League zurück

Der 75-Jährige ist bei den Eagles alles andere als ein Unbekannter: Bereits zwischen 2017 und 2021 coachte er die Mannschaft erfolgreich. Nun übernimmt Hodgson nach der Entlassung von Patrick Vieira in der vergangenen Woche als Caretaker bis Saisonende.

Eigentlich hatte der frühere Schweizer Nationaltrainer seine Trainerlaufbahn im Mai 2021 für beendet erklärt. Bereits in der vergangenen Saison ging er bei Watford aber noch einmal ein halbjähriges Engagement ein. Bei Crystal Palace folgt nun eine weitere befristete Tätigkeit. Aktuell liegt das Team in der Premier League auf dem 12. Tabellenplatz.

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.

Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.

Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.

Welcome back, Roy.#CPFC

