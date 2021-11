Ex-BVB-Spieler Alexander Isak möchte gerne in die Premier League

Für den ehemaligen BVB-Stürmer Alexander Isak ist schon jetzt klar, dass er eines Tages in der Premier League spielen möchte. Das wird dort mit Sicherheit auf grosses Interesse stossen.

Nachdem Alexander Isak den BVB im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro verliess, war der junge Angreifer fast nicht mehr aufzuhalten. In 101 Pflichtspiele für Real Sociedad erzielte er 38 Tore, vor allem in der letzten Saison waren es starke 17 Treffer.

Seine Dienste könnte Isak schon bald in der Premier League verrichten, zumindest wenn es nach seinen eigenen Vorstellungen geht. “Ich bin im Moment in einer guten Position. Ich bin sehr glücklich, aber eines Tages wäre es schön, auch in England zu spielen”, so der 22-Jährige beim “Independent”. “Dort gibt es sechs oder sieben der grössten Klubs der Welt. Das ist ein sehr hohes Niveau, und natürlich wäre das eines Tages eine Alternative. Jeder Spieler möchte die beste Version seiner selbst sein und das höchstmögliche Niveau erreichen.”

Das höchste Regal der Premier League hat zwar noch nicht angebissen. Medienberichten zufolge soll aber der FC Arsenal Interesse daran signalisieren, mit Isak zusammenarbeiten zu wollen. Dessen Vertrag in San Sebastian ist aber noch bis 2026 datiert und wurde erst vor wenigen Monaten verlängert. Entsprechend kostenintensiv wäre eine Verpflichtung des Schweden.

aoe 6 November, 2021 15:21