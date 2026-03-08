Arsenal erwägt Kaderumbau – mehrere Stars könnten den Klub verlassen

Beim FC Arsenal könnte es im kommenden Sommer trotz möglicher sportlicher Erfolge zu grösseren Veränderungen im Kader kommen. Laut einem Bericht des «The Daily Telegraph» prüft der Premier-League-Klub intern mehrere mögliche Verkäufe, um die finanzielle Balance nach hohen Investitionen in den vergangenen Transferperioden zu wahren.

Die Londoner hatten zuletzt enorme Summen in den Aufbau einer konkurrenzfähigen Mannschaft gesteckt. Allein im vergangenen Geschäftsjahr sollen rund 268 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben worden sein. Trotz hoher Einnahmen und der ambitionierten Zielsetzung, dauerhaft um den Titel in der Premier League mitzuspielen, könnte der Klub nun gezwungen sein, einzelne Spieler abzugeben.

Besonders brisant ist dabei der Name von Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler gilt laut Bericht als einer der prominentesten Kandidaten für einen möglichen Transfer. Auch Kapitän Martin Odegaard wird als potenzieller Verkaufskandidat genannt, nachdem seine Leistungen in dieser Saison nicht immer an frühere Topform heranreichten.

Darüber hinaus könnten weitere bekannte Spieler den Verein verlassen. Dem Bericht zufolge stehen auch Gabriel Martinelli, Ben White, Gabriel Jesus sowie Leandro Trossard auf einer internen Liste möglicher Abgänge. Einige von ihnen erhielten zuletzt weniger Einsatzzeit, weshalb ein Wechsel im Sommer zunehmend als realistisches Szenario gilt.