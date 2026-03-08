SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nationalspieler auf der Streichliste

Arsenal erwägt Kaderumbau – mehrere Stars könnten den Klub verlassen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 15:24
Arsenal erwägt Kaderumbau – mehrere Stars könnten den Klub verlassen

Beim FC Arsenal könnte es im kommenden Sommer trotz möglicher sportlicher Erfolge zu grösseren Veränderungen im Kader kommen. Laut einem Bericht des «The Daily Telegraph» prüft der Premier-League-Klub intern mehrere mögliche Verkäufe, um die finanzielle Balance nach hohen Investitionen in den vergangenen Transferperioden zu wahren.

Die Londoner hatten zuletzt enorme Summen in den Aufbau einer konkurrenzfähigen Mannschaft gesteckt. Allein im vergangenen Geschäftsjahr sollen rund 268 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben worden sein. Trotz hoher Einnahmen und der ambitionierten Zielsetzung, dauerhaft um den Titel in der Premier League mitzuspielen, könnte der Klub nun gezwungen sein, einzelne Spieler abzugeben.

Besonders brisant ist dabei der Name von Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler gilt laut Bericht als einer der prominentesten Kandidaten für einen möglichen Transfer. Auch Kapitän Martin Odegaard wird als potenzieller Verkaufskandidat genannt, nachdem seine Leistungen in dieser Saison nicht immer an frühere Topform heranreichten.

Darüber hinaus könnten weitere bekannte Spieler den Verein verlassen. Dem Bericht zufolge stehen auch Gabriel Martinelli, Ben White, Gabriel Jesus sowie Leandro Trossard auf einer internen Liste möglicher Abgänge. Einige von ihnen erhielten zuletzt weniger Einsatzzeit, weshalb ein Wechsel im Sommer zunehmend als realistisches Szenario gilt.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Mehr entdecken
Nationalspieler auf der Streichliste

Arsenal erwägt Kaderumbau – mehrere Stars könnten den Klub verlassen

8.03.2026 - 15:24
Engländer gegen Brasilianer

Arsenal und Newcastle prüfen möglichen Tauschdeal

8.03.2026 - 11:20
Für Neuzugänge

Arsenal muss im Sommer einen Topspieler verkaufen: 4 Kandidaten

6.03.2026 - 10:44
Starke Auftritte

HSV kann trotz horrender Kaufoption auf Verbleib von Fabio Vieira hoffen

4.03.2026 - 14:03
Rückkehr in die Heimat

Ex-Basel-Verteidiger Calafiori träumt von ganz bestimmtem Klub

3.03.2026 - 17:41
Zukunft offen

Leon Goretzka hat einen Wunschklub

3.03.2026 - 09:13
Bastoni im Fokus

Liverpool & Arsenal kämpfen um 100 Mio. Euro-Verteidiger

2.03.2026 - 17:52
Mit Leihspieler

Arsenal will 50-Millionen-Deal über die Bühne bringen

28.02.2026 - 16:39
Deal für 85 Millionen?

Arsenal interessiert: Newcastle kommentiert Gerüchte um Anthony Gordon

28.02.2026 - 15:40
Konkurrenz von der Insel

Inter Mailand steigt voll ins Rennen um Leon Goretzka an

25.02.2026 - 13:07