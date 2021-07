Bevorstehender Xhaka-Wechsel: Arsenal-Legende fassungslos

Der Wechsel von Granit Xhaka weg vom FC Arsenal und hin zum AS Rom steht dicht vor dem Abschluss. Gunners-Legende Ian Wright kann das Vorgehen überhaupt nicht nachvollziehen.

Angeführt von Granit Xhaka spielte sich die Schweiz an der Europameisterschaft in viele Herzen – und das nicht nur im Landesinneren. Nach dem Ausscheiden im Viertelfinal geht es nun an die persönlichen Planungen. Xhaka sieht seine Zukunft nicht beim FC Arsenal.

Ian Wright ist schockiert, dass die Londoner Xhaka nach seinen starken Auftritten in den letzten Wochen einfach so ziehen lassen. “Das ist das Beste, was ich je von ihm (Xhaka; Anm. d. Red.) gesehen habe”, schwärmt Wright im Podcast “ITV Football Football Show” von Xhakas Darbietungen während der Europameisterschaft.

Wright weiter: “Ich fühle mit ihm, weil er jemand ist, den ich in der Vergangenheit sehr kritisch betrachtet habe. Wenn man so eine Leistung sieht, gibt man dann ihm oder den Trainern die Schuld, weil sie diese Leistungen in der Vergangenheit nicht aus ihm herausgeholt haben?”

“Er war grossartig”

Lauten einem Bericht der italienischen Ausgabe des Bezahlsenders “Sky” könnte die AS Rom den Xhaka-Deal in den kommenden Tagen abschliessen. Für den kampfstarken Mittelfeldspieler sollen rund 15 Millionen Euro fällig werden, wahrscheinlich mit einigen leicht zu erreichenden Boni.

“Ich habe noch nie gesehen, dass er so eingesetzt wurde. Arsenal sollte auf keinen Fall einen Spieler verkaufen, der so spielen kann, und das auf diesem Niveau”, plädiert Wright dafür, Xhaka in diesem Sommer nicht abzugeben. “Leider sieht es für uns so aus, als würde er gehen, aber ich freue mich für ihn, denn er hat viele Kritiker entlarvt. Er war grossartig.”

aoe 3 Juli, 2021 14:35