FC Arsenal erstellt Liste mit 4 Mittelfeldspielern

Der FC Arsenal hat sich zum Transferziel gemacht, einen neuen Hochkaräter für die Zentrale unter Vertrag zu nehmen. Die Londoner Einkaufsliste umfasst vier potenzielle Kandidaten.

Die Planer des FC Arsenal haben für das Sommertransferfenster vier Kandidaten auserkoren, die für einen Wechsel für die vakante Mittelfeldposition infrage kommen.

Wie David Ornstein bei «Peacock» erklärt, gehören Moises Caicedo (21, Brighton & Hove Albion), Mason Mount (24, FC Chelsea), Mohammed Kudus (22, Ajax Amsterdam) und Declan Rice (24, West Ham United) der von Arsenal ausgearbeiteten Liste an.

Die Gunners befinden sich momentan mitten im Titelrennen in der Premier League und hoffen, am Ende die Trophäe gewinnen zu können. Trainer Mikel Arteta will dann einen Kader, der auch in der Champions League konkurrenzfähig ist.

aoe 29 April, 2023 16:13