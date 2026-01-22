Chelsea plant Angebot für Brasil-Kicker Douglas Luiz

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wieder neuer Klub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 17:56
Nachdem der brasilianische Mittelfeldspieler Douglas Luiz seit Sommer 2024 bereits zweimal gewechselt ist, könnte nun eine weitere Luftveränderung anstehen.

Chelsea plant laut «The Athletic» ein Angebot für den 27-jährigen Spielmacher von  Nottingham Forest abzugeben. Luiz kehret im letzten Sommer nach einem verunglückten Jahr bei Juventus in die Premier League zurück, hat in dieser Saison allerdings mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Chelsea erachtet ihn dennoch als sinnvolle Verstärkung für den Kader, da er genau jene Fähigkeiten mitbringt, die im bestehenden Kader noch gesucht werden. Im Raum steht eine Leihe. Die Vertragsrechte des 18-fachen Nationalspielers liegen teilweise weiterhin bei Juventus. Nottingham verfügt aber über eine an Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht.

