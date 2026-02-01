SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Klare Absage

Chelsea scheitert mit Vorstoss für Nantes-Talent Tylel Tati

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 15:09
Chelsea scheitert mit Vorstoss für Nantes-Talent Tylel Tati

Der FC Chelsea hat im Rennen um Innenverteidiger Tylel Tati einen ersten Dämpfer kassiert. Nach Informationen aus Frankreich legten die Londoner für den 18-jährigen Abwehrspieler vom FC Nantes ein mündliches Angebot in Höhe von rund 30 Millionen Euro vor – ohne Erfolg. Nantes lehnte ab und bleibt bei seiner deutlich höheren Bewertung.

Die Blues sollen geplant haben, den französisch-senegalesischen Juniorennationalspieler nach einem Transfer direkt wieder an seinen aktuellen Klub zu verleihen, damit er die Saison in der Ligue 1 beenden kann. Nantes hatte allerdings bereits im November signalisiert, erst ab einer Grössenordnung von etwa 50 Millionen Euro gesprächsbereit zu sein.

Tati ist noch bis 2028 gebunden und zählt mit bislang 18 Ligaeinsätzen zu den festen Grössen in der Defensive. Auch andere europäische Schwergewichte wie Milan, Juventus und der FC Bayern beobachten seine Entwicklung. Angesichts des nahenden Endes der Transferfrist bleibt offen, ob Chelsea einen neuen Anlauf wagt oder den Poker vorerst beendet.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Mehr entdecken
Nach Frankreich

Nach Chelsea-Rückruf: Anselmino vor erneutem Leihwechsel

1.02.2026 - 15:31
Klare Absage

Chelsea scheitert mit Vorstoss für Nantes-Talent Tylel Tati

1.02.2026 - 15:09
Chelsea schon einig

Englisches Gigantenduell um Jeremy Jacquet

31.01.2026 - 17:10
Unzufriedenheit wächst

Pikante Enthüllung um Chelsea-Star Cole Palmer

31.01.2026 - 12:47
Für den Sommer

Die Bayern haben jetzt Chelsea-Verteidiger Josh Acheampong im Visier

30.01.2026 - 19:07
Free Agent

Raheem Sterling hat seinen Vertrag bei Chelsea aufgelöst

28.01.2026 - 17:54
Doch wieder zum BVB?

Bei Chelsea-Rückkehrer Anselmino könnte irre Wendung anstehen

27.01.2026 - 14:21
Rückkehr beordert

Die BVB-Bosse sind wegen Anselmino stinksauer auf Chelsea

26.01.2026 - 11:38
Überraschend

Chelsea holt Anselmino vorzeitig zurück

25.01.2026 - 18:38
Ein Wechselkandidat

Chelsea-Star könnte Nachfolger von Marc Guéhi werden

24.01.2026 - 15:31