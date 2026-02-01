Chelsea scheitert mit Vorstoss für Nantes-Talent Tylel Tati

Der FC Chelsea hat im Rennen um Innenverteidiger Tylel Tati einen ersten Dämpfer kassiert. Nach Informationen aus Frankreich legten die Londoner für den 18-jährigen Abwehrspieler vom FC Nantes ein mündliches Angebot in Höhe von rund 30 Millionen Euro vor – ohne Erfolg. Nantes lehnte ab und bleibt bei seiner deutlich höheren Bewertung.

Die Blues sollen geplant haben, den französisch-senegalesischen Juniorennationalspieler nach einem Transfer direkt wieder an seinen aktuellen Klub zu verleihen, damit er die Saison in der Ligue 1 beenden kann. Nantes hatte allerdings bereits im November signalisiert, erst ab einer Grössenordnung von etwa 50 Millionen Euro gesprächsbereit zu sein.

Tati ist noch bis 2028 gebunden und zählt mit bislang 18 Ligaeinsätzen zu den festen Grössen in der Defensive. Auch andere europäische Schwergewichte wie Milan, Juventus und der FC Bayern beobachten seine Entwicklung. Angesichts des nahenden Endes der Transferfrist bleibt offen, ob Chelsea einen neuen Anlauf wagt oder den Poker vorerst beendet.