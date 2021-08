“Eine gute Option”: James bringt sich bei Serie-A-Klub ins Gespräch

James Rodríguez scheint beim FC Everton keine Zukunft zu haben. Der Kolumbianer bringt sich daher eigenständig bei Serie-A-Klubs ins Gespräch.

“Ich weiss nicht, wo ich hingehen werde, wo sie mich haben wollen. Man muss dort sein, wo sie einen haben wollen, sonst kann man genauso gut gehen”, sagte James Rodríguez erst jüngst über seine Zukunft und deutete damit an, dass es für ihn beim FC Everton nicht weitergehen wird (4-4-2.ch berichtete).

Schloss James zugleich eine Rückkehr zu Real Madrid aus, wo Förderer Carlo Ancelotti von Everton aus zurückgekehrt ist, öffnete er sich zugleich die Tür für einen Wechsel in die Serie A. “Ich habe in Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland und England gespielt, die Serie A würde mir noch abgehen. Das wäre eine gute Option für mich”, sagte der frühere Bayern-Star auf seinem Twitch-Kanal.

“Ich habe schon in vielen Ligen gespielt, wenn ich in die italienische gehen würde, wäre das ein Rekord, ich weiss nicht, wie viele Spieler das geschafft haben, ich denke, wenige”, setzte der 30-Jährige fort. Problem ist dem Vernehmen nach jedoch, dass James’ Jahresgehalt bei Everton sieben Millionen Euro beträgt. Für einen Wechsel müsste er wohl Einbussen in Kauf nehmen.

adk 1 August, 2021 12:27