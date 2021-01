Belohnung für Shaqiri: Startelf gegen Manchester United

Erfreuliche Nachricht für Xherdan Shaqiri! Der Schweizer Nationalspieler steht in der Startelf des FC Liverpool für den Premier-League-Kracher gegen Manchester United.

Der FC Liverpool empfängt Tabellenführer Manchester United am Sonntagabend (17.30 Uhr) in der Premier League. Reds-Cheftrainer Jürgen Klopp nominiert Offensivspieler Xherdan Shaqiri in die Startformation. Für den 29-Jährigen ist es sein neunter Einsatz in der laufenden Saison und sein zweiter von Beginn an.

🔴 TEAM NEWS 🔴 The Reds to face @ManUtd 👊 — Liverpool FC (@LFC) January 17, 2021

Gute Erinnerungen hat Shaqiri an Manchester United: In der Spielzeit 2018/19 erzielte der Kraftwürfel beim damaligen 2:0-Sieg des FC Liverpool am 17. Spieltag einen Doppelpack. Ob es nun ähnlich erfolgreich läuft?

adk 17 Januar, 2021 17:01