In New York

Liverpool begegnet Hollywood-Klub Wrexham im Yankee Stadium

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 17:45
Der FC Liverpool wird zur Vorbereitung der kommenden Saison wieder in den USA weilen. Dabei kommt es unter anderem auch zu einem Testspiel gegen den walisischen Emporkömmling Wrexham United.

Der Klub der beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob Mac hat in den letzten Jahren eine phänomenale Reise nach oben angetreten: Erstmals ist ein britischer Klub gleich dreimal in Serie aufgestiegen. Inzwischen ist Wrexham bereits auf zweithöchster Stufe, in der Championship, angelangt. Demnächst kommt es im FA Cup zum Aufeinandertreffen mit Chelsea. Und mit Tabellenplatz 6 liegt sogar ein weiterer Aufstieg durchaus drin.

Zur Saisonvorbereitung reist auch Wrexham in die USA, wo es nach der WM im Stadion des Baseball-Traditionsklubs New York Yankees gemäss «The Athletic» zum Duell mit Liverpool kommt.

Die Reds werden auch Partien gegen Leeds United und Sunderland austragen. Alle Spiele finden zwischen Ende Juli und Anfang August statt.

