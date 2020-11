Liverpool will doch ohne neue Innenverteidiger weitermachen

Das Lazarett beim FC Liverpool in der Abwehr ist sehr gross. Mit Virgil van Dijk, Joe Gomez und Trent Alexander-Arnold fallen drei Stammkräfte langfristig aus. Und auch Joël Matip und Fabinho plagen sich mit Verletzungsproblemen herum. Überraschenderweise könnte Liverpool im Winter auf dem Transfermarkt dennoch nicht aktiv werden.

Die Reds planen laut “The Athletic” zum jetzigen Zeitpunkt ohne Winter-Neuzugänge. In der Defensive will man stattdessen den jüngeren Spielern aus der zweiten Reihe mehr Einsatzgelegenheiten bieten und Verantwortung übertragen. Namentlich profitieren Rhys Williams (19) und Nathaniel Phillips (23) von dieser Strategie: Beide standen zuletzt auf dem Platz und machten ihre Sache ordentlich.

Offenbar traut man dem Duo auch in Zukunft zu, sich in den Liga- und Champions League-Spielen in Szene zu setzen. Zudem sollten zumindest Fabinho und Matip bald wieder reglmässig spielen können. Transfers in der Defensive und auch in allen anderen Bereichen soll es laut aktueller Planung erst im kommenden Sommer wieder geben.

psc 16 November, 2020 12:44