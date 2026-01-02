SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Joel Ordóñez

Liverpool verstärkt die Defensive wohl mit einem Ecuadorianer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 16:30
Der FC Liverpool wird sich wohl mit dem ecuadorianischen Abwehrspieler Joel Ordóñez verstärken.

Der 21-jährige Innenverteidiger läuft seit Sommer 2023 für den FC Brügge in Belgien auf. Laut «Teradeportes» sind sich die Reds mit Ordóñez bereits über die Ablösemodalitäten einig. Nun liegt es noch an den Klubs eine Einigung zu finden. Die entsprechenden Gespräche laufen bereits.

Die Rede ist von 40 bis 50 Mio. Euro Ablöse, die für den Verteidiger fliessen könnte. Liverpool wollte sich eigentlich bereits im vergangenen Sommer mit einem weiteren Abwehrspieler verstärken. Nun könnte es demnächst soweit sein.

Ordóñez kommt in dieser Saison auf 15 Ligaeinsätze und auch sechs Auftritte in der Champions League.

