Negativer Coronatest: Mohamed Salah meldet sich zurück

Torjäger Mohamed Salah steht Liverpool-Coach Jürgen Klopp ab dieser Woche wieder zur Verfügung.

Der 28-jährige Ägypter hat seine Corona-Erkrankung offenbar überstanden. Am Sonntag wurde ein negativer Test kommuniziert. Somit ist Salah für das Champions League-Spiel gegen Atalanta am Mittwochabend wieder spielberechtigt. “Er kann mit uns trainieren”, verkündete Reds-Coach Jürgen Klopp am Sonntagabend nach dem 3:0-Sieg gegen Leicester City

Angesteckt hatte sich Salah beim Heimataufenthalt mit der Nationalmannschaft. Er soll dort Gast bei der Hochzeit seines Bruders gewesen sein. Unter anderem wurden Fotos gepostet, wie der Reds-Profi ohne Maske neben anderen Gästen tanzte.

psc 23 November, 2020 09:35