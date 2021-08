Perfekt: Die Einigung ist da – Xherdan Shaqiri wechselt nach Lyon

Der Transfer von Xherdan Shaqiri vom FC Liverpool zu Olympique Lyon ist perfekt.

Wie die Franzosen am Sonntagabend bekanntgeben, wurde mit den Reds eine Einigung bezüglich Ablöse für den Schweizer Nationalspieler erzielt. Bereits am Montag wird Shaqiri den Medizintest in Lyon bestreiten und die letzten Formalitäten erledigen, im Anschluss unterschreibt er einen Dreijahresvertrag. Medienberichten zufolge fliessen für den 29-jährigen Edeltechniker 12 Mio. Euro.

Damit endet für Shaqiri das Abenteuer Liverpool nach drei Jahren. Zum Stammpersonal zählte er nicht, nun wollte er wieder mehr Einsatzzeit erhalten. In Lyon dürfte ihm diese als einer der Spitzenverdiener und Toptransfers erst einmal garantiert sein. Für die Champions League hat sich der Ligue 1-Klub in dieser Saison nicht qualifiziert, er nimmt an der Europa League teil.

psc 22 August, 2021 23:04