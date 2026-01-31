Letzte Saison für Pep Guardiola bei Manchester City?

Um Pep Guardiola gibt es erneut Gerüchte, dass es seine letzte Saison bei Manchester City sein könnte.

Manchester City und Pep Guardiola könnten im Anschluss an die laufende Saison getrennte Wege gehen. Der «Times» zufolge wächst unter den Trainern, die in der Premier League tätig sind, die Überzeugung, dass es für Guardiola die letzte Spielzeit bei den Citizens wird.

Nachdem er bisher maximal vier Jahre für einen Verein gearbeitet hat, ist Guardiola bei ManCity mittlerweile schon seit 2016 im Amt. Ist für ihn nach zehn Jahren also Schluss?

Chelseas Ex-Trainer Enzo Maresca wurde in den vergangenen Wochen bereits als Guardiola-Ersatz gehandelt, eine konkrete Spur gibt es bisher aber noch nicht. Guardiolas aktueller Vertrag läuft 2027 aus.

Im Dezember sagte Guardiola, als er auf ein mögliches Ende bei ManCity angesprochen wurde: «Ich bin hier glücklich, ich möchte hier bleiben. Was soll ich sagen? Wenn es das Ende dieses Kapitels ist, wird der Verein den Besten auswählen, um diese unglaubliche Zeit bei ManCity fortzusetzen. In den letzten Jahren gab es viele, viele Gerüchte, aber ich möchte hier bleiben. Am Ende der Saison werden wir sehen.»