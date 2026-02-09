Manchester City nimmt Givairo Read ins Visier

Manchester City treibt die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger immer weiter voran. Laut mehreren Medienberichten, schauen sich die Skyblues unter anderem in den Niederlanden um.

Demnach hat City Feyenoords Rechtsverteidiger Givairo Read als mögliches Transferziel ausgemacht. Wie «The i Paper» berichtet, gehört der 18-Jährige zu den Spielern, mit denen die Verantwortlichen auch ein Zeichen in Richtung Pep Guardiola setzen wollen, um ihn von einem Verbleib zu überzeugen.

Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte das Interesse und betonte, dass Read bei den Citizens für einen Wechsel im Sommer auf der Liste steht. Konkrete Verhandlungen gibt es bislang nicht, doch City beobachtet die Entwicklung des niederländischen Talents sehr genau.