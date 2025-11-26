ManCity-Goalie Gigi Donnarumma stichelt gegen Ex-Klub PSG

ManCity-Keeper Gigi Donnarumma nutzt die Gelegenheit eines Interviews mit "Sky Sports" dazu, seinem früheren Arbeitgeber Paris St. Germain eines auszuwischen.

Der Italiener verliess die Franzosen im Sommer, nachdem man sich bei Gesprächen über eine Vertragsverlängerung aus finanzieller Hinsicht nicht einig wurde. Das Aus war für den italienischen Keeper durchaus schmerzhaft, wie dieser betont: "Es ist nicht einfach, einen Verein wie diesen zu verlassen." Nur kurz vor seinem Abschied feierte Donnarumma mit dem Champions League-Titel mit den Parisern einen seiner grössten Erfolge der Karriere. "Nach dem, was passiert ist, habe ich mich wirklich schlecht gefühlt", blickt er auf seinen Abgang zurück.

An die Menschen bei PSG wird Donnarumma trotz des Schmerzes gute Erinnerungen haben: "Es ist schade nach einer Saison, in der wir die Champions League nach Paris geholt haben, was zuvor noch nie passiert war. Das tut weh. Aber man muss ein neues Kapitel aufschlagen, und bei PSG werden mir meine Teamkollegen und die Fans immer nahestehen."

ManCity zahlte für den 26-Jährigen im Sommer "nur" 30 Mio. Euro Ablöse. Donnarumma avancierte sofort zur Nummer 1.

