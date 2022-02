Pep Guardiola schwärmt schon jetzt von Julian Alvarez

Gegen Ende der Januar-Trainerperiode hat Manchester City den Transfer von Julian Alvarez bekanntgegeben. Pep Guardiola kann es schon jetzt kaum erwarten, mit dem Stürmer zusammenzuarbeiten.

Pep Guardiola freut sich auf die Ankunft von Julian Alvarez. “Ich habe ihn oft beobachtet. Ich habe die Informationen zu ihm und für sein Alter, seinen Preis, aus vielen Gründen ist das für die Zukunft ein sehr, sehr guter Transfer. Er hat den Torriecher, die Qualität, die Bewegungen. In der Vorbereitung wird er zu uns stossen und dann werden wir sehen, was passiert”, sagte der Trainer von Manchester City während einer Pressekonferenz.

Alvarez wird noch bis im Sommer an seinen Stammklub River Plate ausgeliehen, der für den Verkauf rund 17 Millionen Euro bekommt. Via Bonuszahlungen kann die Summe noch ansteigen. In Manchester unterschrieb Alvarez einen bis 2027 datierten Langfristvertrag. Für River kam Alvarez in der letzten Saison auf starke 39 Torbeteiligungen in 46 Spielen.

Der 22-Jährige gab im Juni des vergangenen Jahres sein Debüt für die argentinische Nationalmannschaft, für die er bis heute auf fünf Einsätze kommt.

