Perfekt: Kevin de Bruyne verlängert bei ManCity langfristig

Der 29-jährige Belgier wechselte im Sommer 2015 für 76 Mio. Euro vom VfL Wolfsburg zum Topklub in der Premier League und ist dort seither unumstrittener Leistungsträger. ManCity wollte mit De Bruyne verlängern. Nach längeren Gesprächen wurde nun ein Abschluss erzielt. Englischen Medienberichten zufolge soll der Nationalspieler fortan mehr als 300’000 Pfund pro Woche kassieren.

In der aktuellen Saison kommt De Bruyne in 33 Pflichtspielen auf acht Tore und 16 Assists.

⚠️ DEFENDERS BEWARE ⚠️

We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ⚡️

— Manchester City (@ManCity) April 7, 2021