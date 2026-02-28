Über 100 Millionen: Manchester City bei Mittelfeld-Star in Pole Position

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 12:50
Manchester City wird wohl auch im Sommer mit grossen Ambitionen auf dem Transfermarkt unterwegs sein. Bei einem kostspieligen Mittelfeldstar wähnen sich die Citizens in der Pole Position.

Manchester City wird im Sommer mindestens einen hochkarätigen Mittelfeldspieler unter Vertrag nehmen. Rodri und Bernardo Silva werden ständig mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, so dass sich die Citizens auf dem Markt umschauen. Die Wunschlösung scheint dabei längst auserkoren worden zu sein.

Dem englischen Portal «TEAMtalk» zufolge will ManCity im Sommer den Transfer von Elliot Anderson (23) über die Bühne bringen. Dabei wähnt man sich laut den Angaben in der Pole Position. Der Deal würde richtig teuer kommen, von einer Ablöse in Höhe von 103 Millionen Euro ist die Rede. Nottingham Forest dreht also gewaltig an der Preisschraube.

Andersons Umfeld soll in den vergangenen Wochen und Monaten mit Teams aus der Premier League sowie dem europäischen Ausland in Kontakt gestanden und am Ende ManCity als die möglicherweise beste Wechseloption ausgemacht haben.

Zur Erinnerung: ManCity war schon im vergangenen Wintertransferfenster äusserst geschäftig unterwegs und hat für Antoine Semenyo sowie Marc Guéhi fast 100 Millionen Euro an fixen Kosten ausgegeben.

