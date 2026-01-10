SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Abgang möglich

Juventus zeigt Interesse an Noussair Mazraoui

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 13:58
Juventus zeigt Interesse an Noussair Mazraoui

Juventus beobachtet die Situation von Noussair Mazraoui bei Manchester United. Der 28-jährige Verteidiger, der in der vergangenen Saison noch Stammspieler war, kam in dieser Spielzeit bislang nur auf neun Einsätze.

Berichten zufolge erwägt Mazraoui einen Wechsel aus der Premier League, um seine Position in der marokkanischen Nationalmannschaft für die kommende Weltmeisterschaft zu sichern. Das Interesse der Italiener besteht bereits seit Ende August und wurde in den letzten Tagen erneuert.

Laut «La Gazzetta» wartet Mazraoui zunächst die Rückkehr vom Afrika-Cup ab, um mehr über das neue Trainerprojekt bei United nach der Entlassung von Ruben Amorim zu erfahren. Mazraoui steht seit August 2024 bei Manchester United unter Vertrag, dessen Laufzeit bis Juni 2028 reicht. Der Abwehrspieler kommt auf 40 Länderspiele für Marokko und wird aktuell auf 22 Millionen Euro geschätzt.

Mehr Dazu
Perin-Nachfolger gesucht

Juventus sucht neuen Torhüter und hat eine Shortlist erstellt
Bayern lauert

Abgang provoziert: Vlahovic fehlt beim Juve-Weihnachtsessen
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Juventus im Gespräch

Theo Hernández will zurück nach Italien
Für 6 Monate

Juve denkt über Rückkehr von Federico Chiesa nach
Mehr entdecken
An Nottingham verliehen

Juventus Turin erwägt drastischen Schritt bei Douglas Luiz

11.01.2026 - 10:07
Abgang möglich

Juventus zeigt Interesse an Noussair Mazraoui

10.01.2026 - 13:58
Weiterer Abschied

Marcos Senesi steht vor Abschied von Bournemouth – Juventus interessiert

10.01.2026 - 13:23
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln

6.01.2026 - 15:54
Wunschstürmer

Juventus startet konkreten Vorstoss bei Federico Chiesa

5.01.2026 - 18:47
Tauschgeschäft

Juventus interessiert sich für Benficas Schjelderup

4.01.2026 - 18:04
4-5 Millionen Euro

Juventus hofft auf Schnäppchen bei Xaver Schlager

4.01.2026 - 15:36
Juventus im Gespräch

Theo Hernández will zurück nach Italien

4.01.2026 - 13:55
Für 6 Monate

Juve denkt über Rückkehr von Federico Chiesa nach

30.12.2025 - 14:50
Wechsel im Winter?

Barça gibt 1. Angebot für Juve-Stürmer Dusan Vlahovic ab

30.12.2025 - 13:42