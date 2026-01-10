Juventus zeigt Interesse an Noussair Mazraoui

Juventus beobachtet die Situation von Noussair Mazraoui bei Manchester United. Der 28-jährige Verteidiger, der in der vergangenen Saison noch Stammspieler war, kam in dieser Spielzeit bislang nur auf neun Einsätze.

Berichten zufolge erwägt Mazraoui einen Wechsel aus der Premier League, um seine Position in der marokkanischen Nationalmannschaft für die kommende Weltmeisterschaft zu sichern. Das Interesse der Italiener besteht bereits seit Ende August und wurde in den letzten Tagen erneuert.

Laut «La Gazzetta» wartet Mazraoui zunächst die Rückkehr vom Afrika-Cup ab, um mehr über das neue Trainerprojekt bei United nach der Entlassung von Ruben Amorim zu erfahren. Mazraoui steht seit August 2024 bei Manchester United unter Vertrag, dessen Laufzeit bis Juni 2028 reicht. Der Abwehrspieler kommt auf 40 Länderspiele für Marokko und wird aktuell auf 22 Millionen Euro geschätzt.