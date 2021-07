ManUtd hängt Paul Pogba ein Preisschild um – PSG interessiert

Mittelfeldspieler Paul Pogba ist weiterhin ein Transferkandidat. Nun ist auch klar, welche Summe ein Interessent für den französischen Nationalspieler zahlen müsste.

Laut “Daily Mail” würde sich ManUtd für eine Summe von 50 Mio. Euro vom Weltmeister trennen. Pogba ist nur noch eine weitere Saison an die Red Devils gebunden. Eine Vertragsverlängerung scheint sehr unwahrscheinlich. ManUtd könnte mit einem Verkauf des 28-Jährigen in diesem Sommer also noch einmal abkassieren.

Laut französischen und englischen Medienberichten zeigt Paris St. Germain konkretes Interesse an einem Pogba-Engagement. Der Mittelfeldspieler wäre für die Pariser in diesem Sommer nach Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi und Georginio Wijnaldum bereits der fünfte sehr namhafte Neuzugang.

psc 21 Juli, 2021 10:20