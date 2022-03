Ein Premier League-Klub blickt auf den Schweizer Goalie Philipp Köhn

Der Schweizer Goalie Philipp Köhn hat sich in dieser Saison bei Red Bull Salzburg den Stammplatz zwischen den Pfosten gesichert und wurde auch schon für die A-Nati aufgeboten. Sein steiler Aufstieg ist auch auf der Insel nicht verborgen geblieben.

Wie “blue Sport” berichtet, wurde der 23-jährige Keeper vor drei Wochen beim Champions League-Spiel gegen den FC Bayern unter anderem von Scouts von Manchester United beobachtet. Salzburg verlor diese Partie gleich mit 1:7, dennoch konnte Köhn mit einigen starken Paraden und Reflexen durchaus überzeugen.

Die Red Devils sind derzeit auf der Suche nach einem Backup für David de Gea, da Dean Henderson den Verein wegen fehlenden Einsatzzeiten im Sommer verlassen will. Der neue Mann soll auch durchaus das Potential haben, die spanische Nummer 1 dereinst ablösen zu können. Köhn scheint ins Anforderungsprofil zu passen.

Der 23-Jährige hat einen steilen Aufstieg hinter sich: In der vergangenen Saison hütete er noch das Tor des FC Wil in der Challenge League, nun spielte er in der Champions League unter anderem gegen den FC Bayern. Sein Vertrag in Salzburg ist bis 2025 datiert.

Köhn verfügt auch über den deutschen Pass und ist auch da aufgewachsen. Ausgebildet wurde er unter anderem in der Jugendabteilung des VfB Stuttgart und später bei RB Leipzig.

psc 30 März, 2022 16:00