Nati-Star Breel Embolo in die Premier League?

Die teilweise glänzenden Auftritte von Breel Embolo in dieser Saison wecken andernorts Begehrlichkeiten. In der Premier League soll es Bewunderer geben.

Breel Embolo (26) steht bei Klubs in England auf der Einkaufsliste. Nach Informationen von «RMC Sport» befindet sich der Stürmer der AS Monaco im Visier einiger Teilnehmer aus der Premier League. Konkret wird der monegassische Radiosender dabei nicht.

Embolo wechselte im vorigen Sommer für 12,5 Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchenglabdach nach Monaco, wo er sofort überzeugte. Der Schweizer Nationalspieler kommt auf 14 Tore und vier Vorlagen in allen Wettbewerben, fällt nun aber schon länger verletzt aus.

Mit der Nati nahm Embolo ausserdem an der umstrittenen Winterweltmeisterschaft in Katar teil, wo es bis ins Achtelfinale ging. Der Stürmer stand in allen vier Partien in der Startelf und erzielte zwei Tore, was sich natürlich marktsteigernd ausgewirkt hat.

Ein Schnäppchen, vor allem wenn Klubs aus der Premier League interessiert sind, wird Embolo aufgrund seines noch langfristig bis 2026 laufenden Vertrag definitiv nicht.

aoe 29 April, 2023 09:54