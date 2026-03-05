SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neues Playoff-Format

Neuer Modus für die Premier League-Aufstiegs-Playoffs

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 12:39
In der englischen Championship wird der Modus für die Playoffs für den Aufstieg in die Premier League auf die kommende Saison hin angepasst.

Wie bisher steigen die beiden bestplatzierten Mannschaften der zweithöchsten Liga, die insgesamt 24 Klubs umfasst, direkt in die Oberriege auf. Dahinter werden künftig sechs und nicht bloss vier Teams den dritten Premier League-Aufsteiger unter sich ausmachen.

In K.o.-Duellen treffen zunächst der Fünfplatzierte und der Achtplatzierte sowie der Sechstplatzierte und der Siebtplatzierte aufeinander. Die jeweiligen Sieger treffen dann in Hin- und Rückspielen auf die Teams auf Rang 3 bzw. 4. Die Sieger dieser Duelle bestimmenletztlich in einem Finale im Wembley den dritten Aufsteiger.

Diese Änderungen gibt die English Football League am Donnerstag bekannt. Es können sich also künftig mehr Mannschaften bis zuletzt Chancen auf den Aufstieg ausrechnen.

