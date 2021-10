Der 63-jährige Schweizer wird medial immer wieder für den nun vakanten Posten ins Spiel gebracht. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben die Verantwortlichen der Magpies Favre bislang aber nicht angerufen. Anders als Paulo Fonseca: Mit dem Portugiesen, der bis im Sommer bei der AS Roma verantwortlich zeichnete, gab es vor einigen Tagen bereits einen Austausch, der vertieft werden könnte.

Ebenfalls noch keinen Kontakt stellte der Premier Ligist zum vertragslosen Antonio Conte auf. Noch ist das Rennen insgesamt völlig offen.

Paulo Fonseca and Lucien Favre are still among ‘options’ on Newcastle list for manager role. No talks with Antonio Conte as things stand now. Fonseca, open to discuss. ⚪️ #NUFC

Talks opened few days ago with Fonseca, Favre is waiting too. Nothing agreed yet. Race still open.

