Newcastle prüft Transfer von 17-jährigem Atalanta-Verteidiger

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 16:48
Newcastle United beschäftigt sich intensiv mit mehreren Spielern von Atalanta Bergamo. Einer davon ist der erst 17-jährige Verteidiger Honest Ahanor, der beim englischen Klub als langfristige Option gilt.

Besonders geschätzt wird seine Flexibilität, da der Nigerianer sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann. Das Interesse an Ahanor ist Teil einer breiteren Beobachtung des Serie-A-Klubs. Neben dem Abwehrtalent verfolgt Newcastle auch die Entwicklung des brasilianischen Mittelfeldspielers Ederson, das grösste Interesse gilt jedoch Nationalspieler Giorgio Scalvini.

Ahanor steht in Bergamo noch bis 2028 unter Vertrag und kam in der laufenden Saison zehnmal in der Serie A zum Einsatz. Auch andere Topklubs wie Chelsea, Manchester City und Real Madrid sollen den Verteidiger beobachten. Berichten zufolge hatte Chelsea im Dezember 2025 einen möglichen Vorstoss in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro erwogen, während Atalantas Preisvorstellungen im Herbst noch bei rund 40 Millionen Euro lagen. Sein Marktwert wird aktuell auf 25 Millionen Euro taxiert.

