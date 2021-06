Um Harry Kane zu finanzieren: 4 Verkaufskandidaten bei ManCity

Harry Kane heisst das grosse Transferziel von Manchester City in diesem Sommer. Um den englischen Nationalmannschaftskapitän finanzieren zu können, müssen aber zunächst Transfereinnahmen generiert werden. Vier Verkaufskandidaten gibt es.

Die Skyblues sind bereit, sich von einigen Stars zu trennen, damit Kane den Weg ins Ettihad Stadium finden kann. Laut “The Athletic” würde der Premier League-Klub sogar Superstar Raheem Sterling “opfern”. Auch Riyad Mahrez, Gabriel Jesus oder Innenverteidiger Aymeric Laporte dürften den Verein bei einem hoch dotiertem Angebot verlassen. Tatsächlich sind Verkäufe dieses Formats nötig, um die dreistellige Millionenablöse für Kane stemmen zu können, die die Spurs fordern.

Der 27-Jährige hat bereits durchblicken lassen, dass ein Wechsel in diesem Sommer möglich ist, zumal Tottenham in der kommenden Saison “nur” in der Conference League teilnimmt.

Sollte es mit seiner Verpflichtung nicht kümmern, könnte sich City auch mit einer kostengünstigeren Alternative begnügen. André Silva von Eintracht Frankfurt ist diesbezüglich ein Thema.

psc 3 Juni, 2021 16:44