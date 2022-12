Declan Rice deutet einen baldigen Wechsel an

Die Klubikone von West Ham United scheint einen baldigen Transfer anzustreben, wie er auf einer Pressekonferenz bei den Three Lions durchblicken lässt. «Ich sehe meine Freunde, die in der Champions League spielen und grosse Titel gewinnen. Du hast nur eine Karriere und am Ende willst du zurückblicken und schauen, was du alles gewonnen hast.» Mit den Hammers sind Titelgewinne für Rice eher schwierig zu erreichen.

Bereits in der Vergangenheit gab es viele Wechselgerüchte um den 23-jährigen Klubkapitän. Spätestens im nächsten Sommer könnte es aber soweit sein. Rice sucht wohl eine Herausforderung. Wo ist noch ungewiss, doch fast alle Topklubs der Premier League blicken mit Interesse auf ihn.

Noch steht der Defensivstratege bei West Ham bis 2026 unter Vertrag.

🗣 "You only get one career. At the end of you want to look back at what you've won."

Declan Rice outlines his ambition to win the biggest trophies and play in the best competitions pic.twitter.com/bDI7x5GtyR

— Football Daily (@footballdaily) December 1, 2022