Einigung da: West Ham krallt sich Italo-Stürmer Gianluca Scamacca

West Ham United hat die Verpflichtung des italienischen Mittelstürmers Gianluca Scamacca eingetütet.

Die Londoner legen für den 23-jährigen Nationalspieler laut Transferexperte Gianluca di Marzio 36 Mio. Euro plus bis zu 6 Mio. Euro an Bonuszahlungen hin. Sassuolo wird bei einem Weiterverkauf zudem 10 Prozent der Einnahmen erhalten. Scamacca wird demnächst zum Medizincheck bei den Hammers erwartet. Am Dienstag soll die Vertragsunterschrift erfolgen.

Gemeinsam mit Scamacca wird auch Spieleragent Alessandro Lucci nach London Reisen. Dieser berät auch Eintracht-Profi Filip Kostic. West Ham hofft demnächst auch den serbischen Flügelspieler verpflichten zu können.

psc 25 Juli, 2022 14:33