Mark Noble bestreitet eine letzte Saison für West Ham

Kapitän Mark Noble verlängert seinen Vertrag bei West Ham um ein weiteres Jahr – und gibt gleichzeitig bekannt, dass die nächste Spielzeit die letzte von ihm im Dress der Hammers sein wird.

Der 33-Jährige ist ein Eigengewächs des Ostlondoner Klubs und zählt seit Jahren zum Stamm der Mannschaft. In dieser Saison musste er sich zwar häufiger auf die Ersatzbank setzen, eine weitere Saison hängt Noble im Dress von West Ham nun aber noch an. In einem offenen Brief an die Fans gibt er gleichzeitig bekannt, dass die kommende 18. Saison als Hammers-Profi seine letzte im Klub sein wird. Danach wird er anderen Spielern Platz machen.

psc 9 März, 2021 17:05