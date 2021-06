Moyes verlängert bei West Ham: “Hier möchte ich sein”

Nach der besten Saison der Vereinsgeschichte gibt West Ham United die Vertragsverlängerung mit Trainer David Moyes bekannt.

David Moyes wird West Ham United langfristig erhalten bleiben. Der englische Erstligist gibt bekannt, dass sich der schottische Trainer für drei Jahre bis 2024 gebunden hat. Moyes betreut die Hammers seit Dezember 2019 chefverantwortlich, sein Vertrag wäre ausgelaufen.

“Ich freue mich sehr, meine Zukunft weiter bei West Ham United zu verbringen”, sagt Moyes nach der Signatur seines neuen Arbeitspapiers. “Hier möchte ich sein und hier ich bin glücklich. Ich bin begeistert, dass man mir die Chance gibt, auf dem aufzubauen, was wir alle hier schon erreicht haben. Die Eigentümer und ich sind uns einig darüber, wie wir den Verein weiterentwickeln und verbessern wollen.”

In der abgelaufenen Saison coachte Moyes die Hammers auf einen starken 6. Platz, der an der Europa League teilnahmeberechtigt. Erst zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte qualifizierte sich West Ham für einen internationalen Wettbewerb. Mit 65 Punkten schnitten Moyes und Co. so gut wie nie ab.

We are delighted to announce that manager David Moyes has signed a new three-year contract with the Club! ✍️ — West Ham United (@WestHam) June 12, 2021

aoe 12 Juni, 2021 14:54