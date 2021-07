2019/20 an Real Madrid, vergangene Spielzeit an den FC Fulham – und in der kommenden Saison ist Alphonse Areola an West Ham United ausgeliehen. Wie die ‘Hammers’ am Donnerstag bestätigten, stösst der Franzose auf Leihbasis inklusive Kaufoption von Paris Saint-Germain zu den Londonern.

We have completed the loan signing of 2018 FIFA World Cup winner Alphonse Areola from Paris Saint-Germain with the option to make the transfer permanent in the summer of 2022 #AA13

