Kieran Trippier könnte nur 3 Tage nach Ankunft Vertragsauflösung forcieren

Bei den Wolverhampton Wanderers ereignet sich Turbulentes: Neuzugang Kieran Trippier erwägt nur drei Tage nach seiner Ankunft bereits die Vertragsauflösung.

Grund für die Wut und den Ärger des früheren englischen Nationalspielers ist die Entlassung von Trainer Rob Edwards am Donnerstag. Trippier ging bei seiner Unterschrift fest davon aus, in der kommenden Saison mit diesem zusammenzuarbeiten. Nun ergibt sich eine völlig andere Ausgangslage.

Laut «Sky Sports» erwägt der 35-jährige Routinier nun drastische Schritte bis hin zur Vertragsauflösung. Edwards war zuvor massgeblich an der ablösefreien Trippier-Verpflichtung beteiligt gewesen. Der Rechtsverteidiger war in den vergangenen viereinhalb Jahren für Newcastle United aktiv. Sein Vertrag bei den Wolves tritt offiziell am 1. Juli in Kraft.