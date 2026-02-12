Nottingham Forest hat seinen 4. Trainer in dieser Saison bestimmt

Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou und zuletzt Sean Dyche waren in dieser Saison allesamt Trainer von Nottingham Forest. Alle drei wurden inzwischen entlassen. Der vierte Coach steht bereits fest.

Laut «Sky Sports» kommt der Portugiese Vitor Pereira zum Handkuss. Der 57-Jährige begann die Saison noch als Trainer von Wolverhampton. Anfang November folgte bei den Wolves jedoch die Trennung. Nun steht Pereira vor der raschen Unterschrift in Nottingham. Er hat nach Gesprächen eingewilligt, den vakanten Posten anzutreten.

Der Europa League-Teilnehmer wollte in dieser Saison an die starke letzte Spielzeit anknüpfen, die in der Premier League auf dem 7. Platz abgeschlossen wurde. Stattdessen findet sich der Klub von Nati-Stürmer Dan Ndoye allerdings mitten im Abstiegskampf. Auf dem 17. Platz hat Forest nur drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Aus den letzten zehn Ligaspielen resultierten nur neun Punkte.