SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vitor Pereira stimmt zu

Nottingham Forest hat seinen 4. Trainer in dieser Saison bestimmt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 15:52
Nottingham Forest hat seinen 4. Trainer in dieser Saison bestimmt

Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou und zuletzt Sean Dyche waren in dieser Saison allesamt Trainer von  Nottingham Forest. Alle drei wurden inzwischen entlassen. Der vierte Coach steht bereits fest.

Laut «Sky Sports» kommt der Portugiese Vitor Pereira zum Handkuss. Der 57-Jährige begann die Saison noch als Trainer von Wolverhampton. Anfang November folgte bei den Wolves jedoch die Trennung. Nun steht Pereira vor der raschen Unterschrift in Nottingham. Er hat nach Gesprächen eingewilligt, den vakanten Posten anzutreten.

Der Europa League-Teilnehmer wollte in dieser Saison an die starke letzte Spielzeit anknüpfen, die in der Premier League auf dem 7. Platz abgeschlossen wurde. Stattdessen findet sich der Klub von Nati-Stürmer Dan Ndoye allerdings mitten im Abstiegskampf. Auf dem 17. Platz hat Forest nur drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Aus den letzten zehn Ligaspielen resultierten nur neun Punkte.

Mehr Dazu
An Nottingham verliehen

Juventus Turin erwägt drastischen Schritt bei Douglas Luiz
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern
Premier League ruft

40-Millionen-Deal: Inter Mailand findet Abnehmer für Davide Frattesi
Noch nicht bei einem Topklub

Hansi Flick hat in der Premier League seinen Traum-Verteidiger gefunden
Elliot Anderson im Fokus

ManUtd hat seinen Wunschspieler für den Sommer auserkoren
Mehr entdecken
Vitor Pereira stimmt zu

Nottingham Forest hat seinen 4. Trainer in dieser Saison bestimmt

12.02.2026 - 15:52
Sean Dyche

Premier League-Klub verkündet seine 3. Trainerentlassung dieser Saison

12.02.2026 - 09:12
Elliot Anderson im Fokus

ManUtd hat seinen Wunschspieler für den Sommer auserkoren

5.02.2026 - 14:00
Wird Teamkollege von Dan Ndoye

Gladbach-Verteidiger Luca Netz schliesst sich Premier Ligist an

2.02.2026 - 21:26
Anfrage aus Nottingham

Stuttgart lehnt Premier League-Angebot für Ramon Hendriks ab

2.02.2026 - 12:28
Winter-Deal möglich

Nottingham Forest buhlt um Celtic-Offensivmann Engels

1.02.2026 - 10:48
Premier League ruft

40-Millionen-Deal: Inter Mailand findet Abnehmer für Davide Frattesi

31.01.2026 - 11:07
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern

27.01.2026 - 16:33
Sehr begehrt

Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

23.01.2026 - 00:50
Wieder neuer Klub

Chelsea plant Angebot für Brasil-Kicker Douglas Luiz

22.01.2026 - 17:56