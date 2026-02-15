SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Manchester United beobachtet Verteidiger von der Konkurrenz

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 Februar, 2026 16:00
Bei Manchester United steht der Name Murillo schon seit geraumer Zeit auf dem internen Zettel. Die sportliche Führung der Red Devils verfolgt die Entwicklung des Innenverteidigers intensiv und soll dessen Profil seit längerer Zeit schätzen.

Noch ist offen, ob United im Sommer tatsächlich aktiv wird. Ausschlaggebend dürfte sein, ob es bei den aktuellen Innenverteidigern zu Abgängen kommt oder sich neue sportliche Konstellationen ergeben. Erst danach will der Klub entscheiden, ob ein Vorstoss bei Murillo realistisch und notwendig ist.

Klar ist hingegen die Haltung von Nottingham Forest. Der Premier-League-Klub soll eine Ablösesumme von deutlich über 50 Millionen Pfund fordern, um überhaupt gesprächsbereit zu sein. Diese Position wird intern konsequent vertreten und gilt als klare Botschaft an interessierte Vereine.

