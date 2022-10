Nach Aus in Sevilla: Führt Lopeteguis Weg in die Premier League?

Julen Lopetegui könnte nach seinem Aus beim FC Sevilla nicht lange vereinslos bleiben. Die Wolverhampton Wanderers sollen Interesse bekunden.

Weil Julen Lopetegui das Ruder beim FC Sevilla nicht mehr rumreissen konnte, wurde er nach der 1:4-Niederlage in der Champions League gegen Borussia Dortmund entlassen. Und nun könnte der Weg des 56-Jährigen möglicherweise in die Premier League führen. Denn wie der britische «Guardian» vermeldet, zeigen die Wolverhampton Wanderers Interesse am Spanier.

In Wolverhampton wurde kürzlich erst der Portugiese Bruno Lage entlassen, ein Nachfolger ist bislang noch nicht gefunden. Wie heiss die Personalie Lopetegui bei den Wolves ist, gilt es aber noch abzuwarten.

adk 6 Oktober, 2022 18:00