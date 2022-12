FC Liverpool und Co.: WM-Held Sofyan Amrabat kostet saftige Ablöse

Marokkos Spieler haben aufgrund des geschriebenen WM-Märchens Begehrlichkeiten bei Topklubs geweckt. Sofyan Amrabat, der unter anderem beim FC Liverpool auf der Liste steht, wird richtig teuer.

Der AC Florenz würde Sofyan Amrabat nur gegen eine hohe Ablöse ziehen lassen. Der Zeitung «La Repubblica» zufolge liegt die Forderung bei 60 Millionen Euro. Der FC Liverpool und Tottenham Hotspur aus der Premier League sollen sich konkret mit der Verpflichtung des 26-Jährigen befassen.

Amrabat sorgte mit Marokko bei der WM für ein Märchen und qualifizierte sich als erstes afrikanisches Team für ein Halbfinale. Dort war am Mittwoch gegen Frankreich (0:2) Schluss. Amrabat verpasste keine Sekunde und gehört in der Schaltzentrale zu den Schlüsselspielern.

An diesem Samstag (16 Uhr) steht für Marokko gegen Kroatien das Spiel um Platz 3 an. Amrabat besitzt also noch mal die Möglichkeit, sich in den Fokus zu spielen. Zu den Gerüchten sagte er: «Die spanische Liga ist einer der besten Wettbewerbe der Welt. Stark wie die Premier League. Italien ist es auch. Vielleicht spiele ich eines Tages dort. Niemand weiss, was die Zukunft bringt.»

Der FC Barcelona und Atletico Madrid, zwei Vertreter aus dem spanischen Fussballoberhaus, waren zuletzt ebenfalls als Interessenten genannt worden.

aoe 17 Dezember, 2022 10:55