Barça-Gerüchte um de Ligt

Mino Raiola war in den vergangenen Tagen auf geschäftiger Mission unterwegs. Unter anderem wurde der Starberater beim FC Barcelona vorstellig. Ging es dort auch um einen allfälligen Wechsel von Matthijs de Ligt?

Matthijs de Ligt ist offenbar einer der Spieler, die es dem FC Barcelona angetan haben. “El Chiringuito” zufolge wurde im Gespräch zwischen Mino Raiola und Barça-Präsident Joan Laporta auch ein Wechsel des Innenverteidigers thematisiert. Trainer Ronald Koeman sollen zur kommenden Saison zwei neue zentrale Abwehrspieler zur Verfügung gestellt werden.

Neben de Ligt befindet sich der schon seit Langem mit einer Rückkehr ins Camp Nou verbundene Eric Garcia, der Manchester City nach dieser Saison ablösefrei verlassen kann, im Barcelona-Fokus. Raiola weilte in den vergangenen Tagen in der katalanischen Metropole. Ursprünglich war Erling Haaland der Gesprächsmittelpunkt.

Ein de Ligt-Engagement in Barcelona ist jedoch nahezu ausgeschlossen. Juventus Turin investierte 2019 knapp 90 Millionen Euro in den Transfer des 21-Jährigen und sieht diesen als Stützpfeiler für die kommenden Jahre an.

aoe 3 April, 2021 10:19