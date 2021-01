Barça-Kandidat Laporta: “Messi wird alles tun, um zu bleiben”

Das Arbeitspapier von Barças Superstar Lionel Messi läuft zum Saisonende aus. Joan Laporta, Präsidentschaftskandidat beim FC Barcelona, rechnet mit einem Verbleib.

Bleibt Lionel Messi oder geht er? Diese Frage beschäftigt seit Monaten die Anhänger des FC Barcelona. Da der Kontrakt des Argentiniers am 30. Juni 2021 ausläuft, ist noch alles offen. Joan Laporta könnte Messis Entscheidung mit einer Wahl zum Präsidenten massgeblich mitentscheiden.

In einem Interview mit der Zeitung “Sport” meinte der Anwärter auf die Führungsposition: “Messi konzentriert sich jetzt voll und ganz darauf, Atletico Madrid in La Liga einzufangen und in der Champions League gegen Paris Saint-Germain zu spielen.” Laporta “sehe ihn immer glücklicher, er genießt es. Ich weiss, dass er bleiben will und ich weiss, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um zu bleiben, solange der Verein ihm ein Angebot unterbreiten kann, das ihm passt.” In der laufenden Saison kommt der 33-jährige Ausnahmekönner auf 14 Tore in 21 Pflichtspieleinsätzen und ist damit erneut der treffsicherste Star bei Barça.

